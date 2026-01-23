Обувной магазин Rendez‑Vous заработал меньше стоимости корпоратива в Куршевеле

Французский магазин обуви Rendez-Vous заработал меньше, чем потратил на светскую вечеринку в Куршевеле. Однако представители бренда заявляют, что скандальный корпоратив со знаменитостями устроили по инициативе зарубежного подразделения, пишет Baza .

Обувной салон Rendez‑Vous в Альпах принадлежит французской организации ODS CONCEPT. Руководит этой структурой Симон Бахчинян — человек, который создал бренд Rendez‑Vous.

Финансовые документы показывают интересную картину. За четырехлетний период ODS CONCEPT получила чистого дохода примерно 307 тысяч евро — это около 28 миллионов рублей по актуальному курсу на 23 января 2026 года. При этом в 2022-м и 2023-м годах фирма работала в минус. Для сравнения журналисты посчитали, что поездка блогеров и медийных персон на горнолыжный курорт стоила минимум 30 миллионов рублей.

Константин Тютрин, отвечающий за связи с общественностью в компании Rendez-Vous, объяснил, что поездку на горнолыжный курорт организовали сотрудники французского магазина. По его словам, большинство их клиентов — россияне.

Весной 2022 года российское направление бизнеса Rendez-Vous получило нового собственника. Симон Бахчинян уже через месяц после февральских событий оформил всю сеть на свою сестру Мариам. Хотя официально предприниматель больше не числится в учредительных бумагах фирмы, на праздновании годовщины компании в Куршевеле он появился среди российских знаменитостей.

На мероприятии также находился француз Роман Марсан, которого российская сеть Rendez-Vous представляет как известного дизайнера и создателя марки Tendance. По их словам, продукция этого бренда продается исключительно в их магазинах на территории России.

Год назад Бахчинян принял решение уйти с руководящей должности во французском магазине Rendez-Vous. Новым гендиректором компании стал его 25-летний сын Давид Гамазин с зарплатой 50 тысяч евро в год.

После скандального пресс-тура в Куршевеле сотрудники сети магазинов Rendez-Vous обвинили работодателя в сокращении зарплат, но в самой компании обвинения отрицают и утверждают, что не урезали выплаты сотрудникам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.