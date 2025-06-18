Общепит стал самым популярным получателем субсидий по франшизе в Подмосковье

В топ-3 наиболее частых получателей субсидии по франшизе за все время работы программы в Подмосковье вошли: сфера общественного питания — 40,2% всех получателей, медицинская сфера — 23,3%, а также образовательная сфера — 20,1%. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева в ходе сессии «Стратегия лидера» во франчайзинге: как эффективно масштабировать свой бизнес с учетом реалий сегодняшнего дня» на ПМЭФ.

Самыми популярными франшизами в Московской области стали кофейни Hot Black, компания Stardogs, сеть пиццерий «Додо пицца», магазины мясной продукции «Ремит», медицинские лаборатории «Инвитро» и «Гемотест», образовательный центр «Инжинириум» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Субсидия для бизнеса по франшизе в Подмосковье работает четвертый год. На данный момент получателями поддержки стали уже более 440 предпринимателей. Общая сумма поддержки составляет 207,1 млн рублей. В этом году мы уже выдали субсидий на сумму 22,6 млн рублей, с начала года поддержкой воспользовались 32 предпринимателя», — сказала Зиновьева.

Субсидия позволяет предпринимателям возместить до 50% затрат на приобретение оборудования, аренду помещений, оплату коммунальных услуг, подключение к сетям инженерной инфраструктуры, обучение персонала и рекламу.

Максимальная сумма для франшиз столичного региона составляет 2 млн рублей, а для франшиз из других субъектов страны — 1 млн рублей. Воспользоваться поддержкой могут субъекты малого и среднего предпринимательства.

Зампред также напомнила, что подать заявку на получение субсидии для бизнеса по франшизе можно онлайн с помощью инвестиционного портала Московской области. Там же можно узнать и про другие меры поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году на ПМЭФ регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей.

«С 2014 года мы заключили около 250 инвестиционных соглашений на сумму более 1 трлн рублей. В этот раз планируем еще свыше 40 соглашений — это более 300 млрд инвестиций, 15 тыс. новых рабочих мест для региона. Нам, безусловно, важны технологии, все, что касается „цифры“ и искусственного интеллекта, поэтому намечены встречи с инвесторами по локализации промышленных роботов и авиакомпонентов, с ведущими операторами связи и СБЕРом», — рассказал Воробьев.