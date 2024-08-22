Обнаружен способ решения проблемы с расчетами между Россией и Китаем

Аналитик: цифровые валюты могу решить проблему с расчетами между Россией и КНР

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что проблему с расчетами российских импортеров с Китаем могут решить цифровые валюты, сообщает «Лента.ру» .

Мильчакова отметила, что во время встречи главы правительства России Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном была достигнута договоренность о расширении платежной инфраструктуры между странами. Также стороны договорились расширить филиалы банков на своих территориях.

Ограничения, санкции и угрозы со стороны США начали серьезно влиять на расчеты и банковскую систему России и Китая. Иногда доля возврата платежей достигает 80%.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, если российским и китайским банкам удастся устранить трудности при взаиморасчетах, то уже к 2030 году товарооборот между странами может вырасти в два раза.