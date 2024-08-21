К 2030 году товарооборот между Россией и Китаем может удвоиться

Дмитриев: РФПИ допускает удвоение товарооборота между РФ и КНР к 2030 году

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, если российским и китайским банкам удастся устранить трудности при взаиморасчетах, то уже к 2030 году товарооборот между странами может вырасти в два раза, сообщает «Интерфакс» .

«Россия и Китай активно расширяют сотрудничество по всему спектру экономических и инвестиционных отношений, торговый оборот достиг рекордных 240 млрд долларов в 2023 году и, согласно прогнозам, превысит этот показатель по итогам 2024 года. Такая динамика стала возможной благодаря снижению различных барьеров, переходу на взаиморасчеты в национальных валютах, доля которых сегодня превышает 90% в торговых операциях», — сказал Дмитриев.

В настоящее время РФПИ — самый активный китайский партнер по бизнесу, об этом свидетельствует количество реализованных проектов общими усилиями. Общий объем вложений по 50 проектам превысил 780 млрд рублей. Приоритетными секторами развития остаются технологии, промышленность, инфраструктура и сельское хозяйство, а также логистика.

Для того, чтобы товарооборот между РФ и КНР увеличился, в китайском городе Харбин уже заработало второе представительство фонда.