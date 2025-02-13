Обменные пункты российских банков работают в штатном режиме

Обменные пункты банков в России работают штатно. В большинстве банковских организаций не наблюдается высокого спроса на иностранную валюту на фоне укрепления рубля, сообщает ТАСС .

В ВТБ сообщили, что не фиксируют спроса на покупку валюты среди розничных клиентов. Показатели варьируются в пределах средних значений. Клиентов обслуживают штатно.

Обменять валюту можно и в «Газпромбанке», но и здесь не наблюдается ажиотажа. Изменений спроса на обмен не заметили также в Сбербанке и банке «Русский стандарт». Рост активности с долларами и евро зафиксировали в «Совкомбанке».

Ранее в связи с внезапным падением курса доллара многие пункты обмена валют в России приостановили работу. По данным от сотрудников обменников, это временная мера — они ожидают стабилизации рынка, чтобы избежать убытков от продажи валюты по низкому курсу.