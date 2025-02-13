Обменники закрылись в России из-за резкого обвала курса доллара

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В связи с внезапным падением курса доллара многие пункты обмена валют в России приостановили работу. По данным от сотрудников обменных пунктов, это временная мера — они ожидают стабилизации рынка, чтобы избежать убытков от продажи валюты по низкому курсу, пишет SHOT .

Несмотря на то, что биржевой курс доллара опустился до 90 рублей, финансовые организации стремятся удерживать более высокие ставки: средняя цена покупки составляет 91 рубль, а продажи — 97 рублей. Действующие обменные пункты вынуждены устанавливать существенную разницу между курсами покупки и продажи для сохранения рентабельности.

Особенно заметно закрытие обменников в местах высокой проходимости — возле железнодорожных станций и в центре городов, где традиционно располагается большое количество пунктов обмена валют.

После телефонных переговоров между лидерами России и США наблюдаются значительные колебания на финансовых рынках. Российские акции демонстрируют существенный подъем, в то время как валютные котировки снизились на 5% в первой половине торгового дня.

Аналитики связывают позитивную динамику рубля с возможным предстоящим саммитом президентов в Эр-Рияде. Беседа Дональда Трампа и Владимира Путина стала катализатором заметных изменений в биржевых торгах, и эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление российской валюты.

Ранее сообщалось, что курс доллара упал ниже 90 рублей впервые за несколько месяцев.