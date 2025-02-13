Обменники закрылись в России из-за резкого обвала курса доллара
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В связи с внезапным падением курса доллара многие пункты обмена валют в России приостановили работу. По данным от сотрудников обменных пунктов, это временная мера — они ожидают стабилизации рынка, чтобы избежать убытков от продажи валюты по низкому курсу, пишет SHOT.
Несмотря на то, что биржевой курс доллара опустился до 90 рублей, финансовые организации стремятся удерживать более высокие ставки: средняя цена покупки составляет 91 рубль, а продажи — 97 рублей. Действующие обменные пункты вынуждены устанавливать существенную разницу между курсами покупки и продажи для сохранения рентабельности.
Особенно заметно закрытие обменников в местах высокой проходимости — возле железнодорожных станций и в центре городов, где традиционно располагается большое количество пунктов обмена валют.
После телефонных переговоров между лидерами России и США наблюдаются значительные колебания на финансовых рынках. Российские акции демонстрируют существенный подъем, в то время как валютные котировки снизились на 5% в первой половине торгового дня.
Аналитики связывают позитивную динамику рубля с возможным предстоящим саммитом президентов в Эр-Рияде. Беседа Дональда Трампа и Владимира Путина стала катализатором заметных изменений в биржевых торгах, и эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление российской валюты.
Ранее сообщалось, что курс доллара упал ниже 90 рублей впервые за несколько месяцев.