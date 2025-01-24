Объем экспорта оружия США в 2024 году достиг рекордных 318,7 млрд долларов

Объем продаж оружия в другие страны достиг рекордных значений, сообщает РИА Новости .

Согласно докладу госдепа, объем экспорта оружия США в другие страны на фоне украинского конфликта в прошлом году достиг рекордных 318,7 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны США.

В ходе своего европейского визита президент США Дональд Трамп обязательно воспользуется дефицитом бюджета ЕС, сообщил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.