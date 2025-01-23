Политолог: ВВП Европы не вытягивает собственную безопасность и помощь Украине

По словам эксперта, американский лидер следует логике: «Если вы боитесь русских, мы вам продадим американское оружие за ваши деньги». Отсюда и появляется тезис об увеличение до 5% от ВВП взносов в НАТО.

«Мы знаем, что европейский ВВП уже не вытягивает вопросы внутренней безопасности и помощь Украине. Опять таки — бизнес-логика», — сказал Баширов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Ожидания от нового президента США и перспективы российско-американских отношений».

Он добавил, что страны Европы в настоящее время находятся в состоянии острого дефицита бюджета. Трамп, как опытный бизнесмен, непременно сыграет на этой уязвимости, чтобы навязать свою политику.