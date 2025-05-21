Нулевая квота: как Европа намерена разрывать контракты с Россией по газу

Власти стран Евросоюза намерены ввести нулевую квоту на импорт газа из России. Это позволит избежать риска выплаты неустоек контрагентам по долгосрочным контрактам и в перспективе начать их разрывать в одностороннем порядке, сообщает сайт MK.Ru .

Как уточняет Bloomberg со ссылкой на источники, данная мера позволит концернам ЕС перестать зависеть от российского топлива до конца 2027 года. Этот срок указан в плане Европейской комиссии, представленном в начале мая.

Однако введение квоты может вызвать противодействие со стороны Венгрии и Словакии. Официальное решение Еврокомиссия рассмотрит в середине июня.

Ранее сообщалось, что самый дорогой природный газ на сегодня в Швеции — 0,226 доллара за кВт/ч для домохозяйств, а самый дешевый — в Нидерландах, где его стоимость составляет 0,132 доллара.