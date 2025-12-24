Новогодняя ярмарка региональных брендов в Химках привлекла более 14 тыс человек

Новогодняя ярмарка региональных брендов прошла в ТРЦ «МЕГА Химки» и собрала более 14,7 тысячи посетителей за два дня, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Химках состоялась новогодняя ярмарка региональных брендов, организованная центром «Мой бизнес» Московской области. В мероприятии приняли участие 22 компании региона, которые представили новогодние подарки ручной работы, авторский декор и гастрономическую продукцию.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что программа «100% Подмосковье» уже несколько лет поддерживает региональные бренды. По ее словам, за два дня работы ярмарки с товарами предпринимателей познакомились более 14,7 тысячи человек.

В рамках ярмарки также провели девять творческих мастер-классов для детей и взрослых. Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.