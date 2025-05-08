Новак: Россия в 2025 году нарастит поставки газа в Китай
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По итогу 2025 года Россия поставит в Китай энергоресурсов больше, чем поставила годом ранее. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак, пишет «Интерфакс».
«По углю чуть ниже, по газу точно будем выше, потому что выходим на контрактные обязательства по „Силе Сибири“, по СПГ тоже выше. Суммарно по энергоресурсам в эквиваленте будем выше», — пояснил Новак.
Газопровод «Сила Сибири» к настоящему моменту уже вышел на проектную мощность. По итогам 2024 года по данному пути партнерам поставлено 21 млрд куб. м газа.
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китая Си Цзиньпином, на которой отметил, что российская компания «Газпром» идет навстречу китайским коллегам и поставляет дополнительные энергоресурсы сверх тех обязательств, что прописаны в контракте.
«Намеченный на 2027 год запуск Дальневосточного маршрута газопровода позволит нарастить экспорт газа еще на 10 млрд куб. м. Увеличиваются и объемы поставок СПГ (сжиженного природного газа)», — заявил Путин.
По итогам первых двух месяцев 2025 года Россия поставила в Китай 959 тыс. т сжиженного природного газа. Годом ранее этот показатель составлял 933 тыс. т СПГ.
Ранее сообщалось, что личная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина длилась 3,5 часа. За это время лидеры двух стран обсудили важные вопросы, которые касаются сотрудничества РФ и КНР.