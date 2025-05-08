Новак: Россия в 2025 году нарастит поставки газа в Китай

По итогу 2025 года Россия поставит в Китай энергоресурсов больше, чем поставила годом ранее. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак, пишет «Интерфакс» .

«По углю чуть ниже, по газу точно будем выше, потому что выходим на контрактные обязательства по „Силе Сибири“, по СПГ тоже выше. Суммарно по энергоресурсам в эквиваленте будем выше», — пояснил Новак.

Газопровод «Сила Сибири» к настоящему моменту уже вышел на проектную мощность. По итогам 2024 года по данному пути партнерам поставлено 21 млрд куб. м газа.

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китая Си Цзиньпином, на которой отметил, что российская компания «Газпром» идет навстречу китайским коллегам и поставляет дополнительные энергоресурсы сверх тех обязательств, что прописаны в контракте.

«Намеченный на 2027 год запуск Дальневосточного маршрута газопровода позволит нарастить экспорт газа еще на 10 млрд куб. м. Увеличиваются и объемы поставок СПГ (сжиженного природного газа)», — заявил Путин.

По итогам первых двух месяцев 2025 года Россия поставила в Китай 959 тыс. т сжиженного природного газа. Годом ранее этот показатель составлял 933 тыс. т СПГ.

Ранее сообщалось, что личная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина длилась 3,5 часа. За это время лидеры двух стран обсудили важные вопросы, которые касаются сотрудничества РФ и КНР.