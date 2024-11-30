Норвегия хорошо заработала после вытеснения российского газа из ЕС

Посол РФ Николай Корчунов рассказал, что Норвегия смогла заработать свыше 115 млрд долларов из-за вытеснения российского газа в Европе, при этом двусторонняя торговля с РФ в стране сведена к минимуму. Об этом сообщает РИА Новости .

«Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике», — уточнил Корчунов.

По его словам, Норвегия солидно заработала на вытеснении российского газа с территории ЕС. С другой стороны, страна снизила до минимума двусторонние торгово-экономические отношения с РФ.

Дипломат уточнил, что норвежские компании полностью ушли из России. Вложения местного пенсионного госфонда «Глобал» в акции компаний из РФ уменьшились с 3,1 млрд долларов в 2021 году до 140,13 млн долларов в начале 2024 года.

Как пояснил посол, из-за этого сильно пострадали судоремонтные предприятия, расположенные на севере Норвегии. Компании под давлением властей страны вынужденно отказались от контрактов на ремонт и обслуживание рыболовных судов из России. Также на предприятиях провели массовые увольнения работников.