Ночной кошмар: эксперт рассказал об активности мошенников в темное время суток

Системный администратор компании «Glolime» Владислав Рязанов заявил, что в последнее время мошенники в России активизировались в темное время суток, когда сотрудники банка отсутствуют, сообщает АБН24 .

«Малые банки часто имеют менее защищенные системы по сравнению с крупными финансовыми учреждениями. Это связано с недостатком ресурсов для обеспечения кибербезопасности или устаревшими технологиями», — сказал Рязанов.

По его словам, мошенники по ночам используют известные уязвимости в программном обеспечении и недостатки в аутентификации. Они переводят средства на подставные счета или обналичивают деньги разными способами. Службы безопасности не всегда успевают среагировать.

Ранее в Подмосковье ввели новые меры против кибермошенничества. Теперь банки будут проверять, не происходит ли снятие наличных без согласия клиента, а сами клиенты смогут назначать доверенных лиц для подтверждения денежных операций.