Новые меры против кибермошенничества

Он направлен на защиту людей от кибермошенничества и был поддержан депутатами единогласно.

Какие меры были введены:

Банки будут проверять, не происходит ли снятие наличных через банкомат без согласия клиента. Если такие признаки выявлены, кредитные организации временно ограничат выдачу наличных Для банков, госорганов и операторов закреплена возможность обмениваться информацией онлайн Граждане смогут назначать уполномоченных лиц — родственников или близких людей — для подтверждения денежных операций Звонки в обязательном порядке будут маркироваться. На экране телефона будет отображаться, какая именно организация вам звонит Сотрудникам банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений запрещено будет связываться с гражданами через иностранные мессенджеры От спам-звонков можно будет избавиться, направив отказ от их получения оператору связи У граждан появится возможность установить через Госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи. Также можно будет ввести запрет на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением членов семьи.

Такие меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что биометрию будут применять во всех сферах, в том числе в интересах безопасности.

«Биометрия — это неизбежность. Но я согласен, что это все основано на принципах добровольности. Действительно, никто никого не заставляет. Я еще раз на свою колею заеду. Это (применение биометрии — ред.) удобно, поэтому люди соглашаются, потребители услуг соглашаются и охотно используют биометрию. Поэтому я думаю, что распространение, внедрение ее будет очень-очень заметным. Хотелось бы, чтобы это было во всех сферах, в том числе и в связанных с безопасностью человека», — сказал Воробьев.