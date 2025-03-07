Неравенство доходов в России вернулось к почти досанкционному уровню

В России по итогам 2024 года был зафиксирован рост уровня неравенства. Это связано с окончанием пандемии и адаптацией экономики к новым социально-экономическим условиям, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Коэффициент Джини, который показывает неравномерность распределения доходов населения, по итогам прошлого года оказался на уровне 0,408. В 2023 году он был 0,405. То есть показатель вырос 40,5 до 40,8%.

Также за год увеличился коэффициент фондов, который показывает уровень разрыва между 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими. Различие теперь составляет 15,1 против 14,8 раза в 2023 году.

Коэффициент Джини и коэффициент фондов продемонстрировали досанкционный уровень 2021 года.

Сначала уровень неравенства сокращался в период пандемии, а затем — в 2022 году из-за резкого социально-экономического шока, утверждают эксперты. Это происходило из-за одинакового распределения доходов.

В 2023–2024 годах показатель неравенства стал возвращаться к прежним значениям. На это повлияло окончание пандемии и адаптация экономики страны к новым социально-экономическим условиям. Также некоторые аналитики считают, что это может быть связано с высокой ключевой ставкой.

Ранее в ЦБ заявили, что для снижения инфляции нужна более высокая траектория ключевой ставки. При этом отмечено, что условия для снижения инфляции складываются.