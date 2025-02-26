ЦБ: для снижения инфляции нужна более высокая траектория ключевой ставки

В ЦБ на заседании обсудили текущую ситуацию в экономике. Согласно обновленному прогнозу, для снижения инфляции в следующем году к цели около 4% необходима более высокая траектория ключевой ставки на 2025–2026 годы, сообщает пресс-служба Банка России.

Во время заседания также отметили, что условия для снижения инфляции складываются, несмотря на ее высокий уровень. Уменьшился потребительский спрос, замедлилось кредитование, также сокращается количество предприятий, которые испытывают дефицит кадров.

На динамику кредитования по-прежнему влияют жесткая денежно-кредитная политика и автономные факторы. При этом во время дискуссии отметили, что сохраняется неопределенность их совокупного воздействия. Чтобы дать оценку изменениям в кредитовании, нужно время, пришли к выводу участники заседания.

Ранее доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин заявил, что уменьшение ключевой ставки может спровоцировать падение инфляции в России. Это один из важнейших феноменов такого явления.