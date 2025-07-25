Жаркая погода в Европе и высокий спрос на электроэнергию привел к росту стоимости на энергетический уголь. Сколько продлится такая ситуация зависит от запасов твердого топлива в портах и цен на газ, сообщает «Коммерсант» .

К 11 июля цены на уголь калорийностью 6000 ккал в Европе выросли на 4% неделя к неделе — до 108,4 доллара за тонну. По мнению экспертов, рост цен создает у конкурентов стимул к перенаправлению поставок.

Из-за этого компании из России получат шанс нарастить доли на южном и восточном направлениях. По мнению основателя экспертного проекта N.trans Lab Марии Никитиной, если спрос в Европе будет расти, этой возможностью может воспользоваться Казахстан, а Россия заработает на транзите.

Ранее геостратег Андрей Школьников заявил, что неизбежное продвижение России в западном направлении станет причиной фактического исчезновения Европы к 2030 году. Он также предсказывает, что американские силы покинут европейский континент, а НАТО распадется.