Траектория Великой депрессии: что будет с Европой через 5 лет

Неизбежное продвижение России в западном направлении станет причиной фактического исчезновения Европы к 2030 году. Такое мнение высказал геостратег Андрей Школьников.

«США уйдут из Европы и НАТО не будет. То есть там грядет национальная катастрофа и социально-экономическая. Они уже практически на траектории Великой депрессии», — заявил эксперт в эфире Sputnik.

Школьников полагает, что неизбежное продвижение России в западном направлении станет причиной этого. Он также предсказывает, что американские силы покинут европейский континент, а Североатлантический альянс распадется.

По его мнению, Европа уже движется к масштабному экономическому кризису, подобному Великой депрессии, и стоит на пороге национальной и социально-экономической катастрофы.