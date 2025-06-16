Нефть может подорожать до 130 долларов за баррель

Hurriyet: стоимость нефти может взлететь до 130 долларов за баррель

Стоимость нефти может увеличиться до 130 долларов за баррель, если Иран закроет Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое СМИ Hurriyet.

14 июня член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари сказал, что Тегеран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива после ударов Израиля. В материале Hurriyet сообщается, что если исламская республика пойдет на такой шаг, стоимость нефти взлетит до 120-130 долларов.

По этому маршруту проходит 20% мировых поставок нефти, а также перевозится 80% нефти и сжиженного газа (СПГ) из Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ. При этом турецкие журналисты допускают, что конфликт между Ираном и Израилем будет идти длительное время.

Ормузский пролив объединяет Оманский и Персидский заливы. После этого суда заходят в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива контролирует Иран, а южное ОАЭ и Оман.

Ранее иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что нанес ракетные удары по разведывательным объектам Израиля в рамках третьего этапа операции «Правдивое обещание». Там отметили, что ракетам удалось точно поразить цели.