Иран и Израиль обменялись ударами: эскалация конфликта продолжается

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил проведение ракетных атак по израильским разведывательным объектам в рамках третьего этапа операции «Правдивое обещание», сообщает RT .

«Наши ракеты точно поразили цели, ответственные за шпионаж и подрывную деятельность против Ирана», — заявили в КСИР.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по ключевым иранским военным объектам, включая предприятия оружейной промышленности и инфраструктуру элитного подразделения «Кудс».

Ситуация осложняется тем, что обе стороны демонстрируют готовность к длительному противостоянию. По данным источников в разведсообществе, Тегеран передислоцировал часть стратегических активов в подземные комплексы, а Израиль привел в боевую готовность системы ПРО.

Экономические последствия уже ощущаются глобально: цены на нефть марки Brent преодолели психологическую отметку в $90 за баррель, а ключевые авиакомпании продолжают перенастраивать маршруты в обход зоны конфликта. В регионе сохраняется режим повышенной готовности — по данным Пентагона, американские корабли в Персидском заливе приведены в состояние повышенной боеготовности.