Названы уловки банков при открытии депозитов

Банки в России идут на уловки, чтобы платить меньше по вкладам

Таких уловок много, говорит он. Например, разбивка вклада на периоды, когда максимальная ставка действует только в первый квартал и далее снижается. Или специальные продукты, где повышенная ставка действует только для новых клиентов. Или представление о годовой процентной ставке, на которую клиент рассчитывает уже после нескольких месяцев.

Есть также снижение обещанной ставки после проставления «галочки» не на тот срок или «с капитализацией», когда процент соответственно снижается, поясняет эксперт.

«Часть банков с развитой IT-экосистемой предлагают увеличить ставку за подключение к дополнительным сервисам и снижают за отказ от них — в рекламе же показана максимально доступная ставка», — констатирует Расторгуев.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в прошлом году жители РФ массово направляли жалобы в Центробанк из-за несогласия с начислением процентов по вкладам. Количество обращений сильно увеличилось во второй половине года.