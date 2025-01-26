Названы 10 банковских вкладов со ставкой до 30% годовых

В конце 2024 года Центробанк неожиданно оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. В ответ на данное решение банки из топ-10 начали уменьшать ставки по вкладам, но выгодные предложение можно найти, сообщает РБК .

В условиях высокой ключевой ставки кредитные организации обычно повышают доходность своих сберегательных продуктов и увеличивают ставки по кредитам, поэтому выгодно накапливать, а не тратить собственные и тем более заемные деньги.

Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику с июля 2023 года, с этого момента ключевая ставка сильно выросла — с 7,5% до 21% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке запланировано провести 14 февраля.

Как считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, ключевая ставка на предстоящем заседании также останется неизменной. По ее словам, регулятор принял решение взять паузу и ждать признаков охлаждения экономики в РФ.

Был составлен топ выгодных предложений банков по вкладам. В них не включали депозиты, по которым от клиента требуется оформление допуслуг для получения максимального процента.

Лучшие предложения

Промсвязьбанк предлагает клиентам «Народный вклад» со ставкой 30%. Принимаются суммы от 50 тыс. рублей на срок 91, 181 или 367 дней.

Ставку 24,01% анонсирует Т-Банк для непополняемого «СмартВклада». Положить на счет можно сумму от 50 тыс. до 30 млн рублей. Срок составляет два года.

Клиентам Альфа-Банк предлагается «Альфа‑Вклад Новые деньги» со ставкой 24%. Принимаются суммы от 50 тыс. рублей на срок девять месяцев.

Московский кредитный банк представляет вклад «МКБ. Преимущество+». По нему ставка составит 24%, вложить можно от 10 тыс. до 2 млн рублей. Снять средства можно будет через три или шесть месяцев.

По вкладу «Новые деньги» от Азиатско-Тихоокеанского Банка ставка составит 23,5% при положенной в него сумме от 50 тыс. рублей на полгода или один год.

На три года можно сделать вклад «Выбери меня» в Экспобанке. Ставка: 23,5%, а положить можно от 30 тыс. до 100 млн рублей.

Транскапиталбанк предлагает вклад «Новые деньги» со ставкой 23,25% и периодом в шесть месяцев. Сумма может быть от 50 тыс. до 30 млн рублей.

Ставку в 23% предлагает Почта Банк во вкладе «Доходный». Принимаются суммы от 50 тыс. до 500 тыс. рублей на срок: шесть и девять месяцев.

На четыре, шесть и семь месяцев можно воспользоваться вкладом «Новые деньги» от Газпромбанка. Там ставка будет 23%. Положить можно сумму от 15 тыс. до 10 млн рублей.

Также Россельхозбанк предлагает клиентам вклад «Доходный» со ставкой 23%. Срок составляет полгода, а положить можно от 3 тыс. до 10 млн рублей.