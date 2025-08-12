Названа доля россиян, предпочитающих хранить деньги только в рублях

Согласно выводам экспертов «Ромир», 48% россиян предпочитают хранить денежные накопления исключительно в рублях. При этом 45% и вовсе отметили, что летом этого года у них нет никаких сбережений, сообщает ТАСС .

Снизилось число тех, кто держит сбережения только в долларах или смешанных валютах. Число россиян, чьих накоплений хватит на время от 3 до 6 месяцев, сократилась. А доля тех, у кого денег хватит на более чем 3 месяца, увеличилась. Эксперты считают, что все дело в динамичном подходе к управлению финансами.

48% граждан признались, что не меняли образ жизни. Это говорит об экономической стабильности. 7% хотят вернуться к прежнему ритму в течение месяца, а 38% — в течение двух и более месяцев.

Ранее стало известно, что состоятельные россияне считают 250 тыс. рублей на члена семьи минимальной суммой для нормального уровня жизни. При этом для ощущения финансовой уверенности требуется вдвое больше — 500 тыс. рублей ежемесячно.