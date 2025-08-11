Состоятельные россияне назвали сумму для «нормальной жизни»

ВШЭ: 500 тысяч рублей в месяц составляет порог обеспеченности в России

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, опубликованному в информационном листе «НЭП: Новости экономического поведения», состоятельные россияне считают 250 тысяч рублей на члена семьи минимальной суммой для нормального уровня жизни, сообщает RT.

При этом для ощущения финансовой уверенности требуется вдвое больше — 500 тысяч рублей ежемесячно.

Более половины респондентов связывают высокий статус с владением премиальной недвижимостью, наличием автомобилей или транспорта бизнес-класса, возможностью регулярного отдыха за границей.

При росте доходов почти 50% опрошенных направили бы дополнительные средства на сбережения, около 30% — инвестировали в бизнес или доходную недвижимость.