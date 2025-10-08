Назван размер пенсии при средней зарплате в 2026 году

Доцент Балынин: пенсия в 2026 г превысит 27 тыс рублей при средней зарплате

При средней зарплате пенсия россиян превысит 27 000 рублей в 2026 году, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. В 2026 году на пенсию выйдут женщины в возрасте 59 лет и мужчины 64 лет, которым для получения выплат необходимы 15-летний страховой стаж и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сообщает Газета.ru .

«Порядок расчета страховой пенсии по старости достаточно прост. Для этого нужно сложить два слагаемых. Первое представлено фиксированной выплатой, а второе — произведением числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости одного из них», — пояснил экономист.

Прогнозируется, что в 2026 году размер фиксированной выплаты составит 9584,69 рубля, а одного ИПК — 156,76 рубля. Эти значения на 7,6% выше установленных на 2025 год, добавил Балынин.

Доцент считает, что средняя зарплата в 2025 году составит 105–110 тысяч рублей. Страховую пенсию могут назначить досрочно (на два года раньше общеустановленного срока) для женщин со страховым стажем не менее 37 лет и мужчин с минимум 42-летним стажем.

С 2028 года на пенсию выйдут женщины 60 лет и мужчины 65 лет.

Ранее Игорь Балынин напомнил об увеличении пенсий 80-летних россиян в ноябре 2025 года.

