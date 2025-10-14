Национальный автомобильный союз предложил ввести потолок цен на бензин

Президент НАС Антон Шапарин направил соответствующее предложение главе ФАС Максиму Шаскольскому, аргументируя это необходимостью контроля за стоимостью топлива в условиях растущих цен. Согласно предложению, максимальная цена не должна превышать среднюю по региону за соответствующий день 2024 года с учетом накопленной инфляции.

Ситуация на топливном рынке продолжает обостряться — в Тамбовской, Тверской и Липецкой областях независимые АЗС уже подняли цены на 5-8 рублей, а в отдельных случаях Аи-92 достиг 70 рублей за литр. В ФАС подтвердили получение предложения и сообщили о постоянном мониторинге цен на 12 тысячах заправок, а также о возбуждении дела против «Газпром ГНП продажи» за сокращение биржевых поставок бензина.

Правительство уже приняло ряд экстренных мер, включая продление запрета на экспорт бензина до конца 2025 года и введение моратория на обнуление демпфера. Однако независимые операторы предупреждают, что искусственное сдерживание цен без компенсаций приведет к массовому закрытию АЗС и монополизации рынка крупными нефтяными компаниями.