Нацбанк взял под контроль траты украинцев за рубежом

Украинские банки заставили отчитаться перед национальным регулятором о тратах клиентов за рубежом, сообщает РБК .

Нацбанк Украины запросил у банков данные о заграничных расчетах клиентов по валютным картам, ограничив сумму данных об операциях от 250 тысяч гривен.

Как указано в разосланном финансовым учреждениям документе, данные требуются для «анализа таких платежных операций». С 1 января 2025 года банки должны будут подавать такие отчеты ежемесячно.

Ранее НБУ ввел лимит на траты за рубежом при покупке драгоценностей, ювелирных изделий и недвижимости. При этом регулятор считает, что в 2024 году страну покинули около полумиллиона украинцев.