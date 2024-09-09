Нацбанк Украины установил для граждан лимит на покупку драгоценностей за рубежом

Национальный банк Украины (НБУ) установил для украинцев за рубежом лимит на покупку часов, ювелирных изделий, коллекционных предметов и т.д., сообщает ТАСС .

Ограничения вводятся с 10 сентября. Соответствующее постановление появилось на сайте регулятора. Регулятор отметил, что меры направлены на «противодействие непродуктивному оттоку капитала с Украины».

Согласно документу, отныне по картам украинских банков на покупку драгоценностей можно ежемесячно тратить не более 100 тыс. гривен в валютном эквиваленте (2,43 тыс. доллара).

Также была ограничена оплата менеджерам и агентам по недвижимости. На нее установлен лимит в сумму в 500 тыс. гривен (12,17 тыс. доллара). При этом НБУ облегчил предприятиям правила выплаты налога на выбросы диоксида углерода, а также НДС и страховых платежей в Евросоюзе.

Ранее Нацбанк Украины предложил ограничить денежные переводы между физлицами до 30 раз в месяц и с лимитом 100 тыс. гривен. При этом НБУ не планирует ограничивать входящие транзакции.