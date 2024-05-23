Украинский Центробанк предложил ограничить денежные переводы между физлицами

сегодня в 22:02

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность ограничения исходящих P2P-переводов (напрямую через сервисы или приложения) между физическими лицами до 30 раз в месяц и с лимитом 100 тыс. гривен или около 226 тыс. рублей, сообщает РБК .

Как пишет агентство Liga, лимиты могут установить в течение месяца. При этом НБУ не планирует ограничивать входящие транзакции. При наличии оснований и подтверждений лимиты в рамках исключения могут увеличивать.

«По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят», — заявил заместитель главы украинского регулятора Дмитрий Олейник.

При этом он подчеркнул, что данное ограничение значительно усложнит теневые платежи злоумышленникам, которые используют карты физлиц с целью преступной деятельности.

Согласно данным НБУ, общий объем теневых переводов в стране может составлять несколько миллиардов гривен. Также с осени прошлого года на Украине зафиксирован аномальный рост объемов P2P-переводов и рост количества карт с такими переводами.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что кредитные каникулы подходят к концу, поэтому западные компании требуют от Украины обслуживания госдолга. Киев гасит старые долги за счет проводимых ему траншей.