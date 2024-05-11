WSJ: западные компании требуют от Украины выплаты долгов

С началом российской операции давать в долг Украине стало хорошими тоном в западных странах. Несмотря на ограниченные возможности страны, бонды хорошо реализовывались, и их приобрели на 151 млрд долларов.

По данным The Wall Street Journal, какие-то заемы стране приходилось обслуживать по графику. В ноябре прошлого года украинские власти отметили, что 14,6 млрд долларов направят на внутренний госдолг, 3,3 млрд долларов — на внешний.

Для остального был договор о кредитных каникулах. Частные инвесторы сказали, что могут подождать до 2024 года, государственные — до 2027 года. Но продлевать данные договоренности инвесторы не планируют, так как думали, что СВО завершится. По словам экспертов, на данный момент их терпение на исходе.

Так, несколько кредиторов, среди которых BlackRock BLK и PIMCO из США, владеющие пятой частью бондов на 20 млрд долларов, хочет получить свои проценты на 500 млн долларов. Переговоры по данному вопросу между сторонами проводят специалисты крупной юрфирмы Weil, Gotshal & Manges и глобального инвестбанка PJT Partners. Они, как компромисс, предлагают списать часть основного долга.

Украина все еще рассчитывает на поддержку союзников. Но ситуация сложилась непростая. Как известно, Киев гасит старые долги за счет проводимых ему траншей. В Штатах и Евросоюзе выражают беспокойство, что госсредства уйдут в руки держателей облигаций.

Если по данному вопросу не удастся договориться, в августе Украине придется объявить дефолт. В таком случае с финансированием в стране станет гораздо сложнее.