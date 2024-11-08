Нацбанк Украины: около 500 тыс человек покинут страну за 2024 год

По итогам текущего года Украину покинут около 500 тыс. человек. Такой прогноз сделал Национальный банк страны, сообщает ТАСС .

Ранее считалось, что из Украины в этом году уедут всего 200 тыс. человек. Однако Нацбанк пересмотрел прогноз, остановившись на более плохом варианте развития событий. При этом не ожидается возвращения тех, кто покинул страну ранее.

Такие показатели связаны с проблемами с электроэнергией, говорится в докладе Нацбанка. Прогнозируется, что в 2025 году страну покинут еще порядка 200 тыс. украинцев. Ожидается, что эмигранты вернутся на родину только в 2026 году.

По данным Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины, на подконтрольных Киеву территориях сейчас проживают от 25 до 28 млн человек. Страна испытывает демографические проблемы.

Ранее стало известно, что украинцы планируют массово вывезти из страны своих детей. Школьники, уехавшие год или два назад, перестают получать украинское образование.