Наблюдательный совет Сбера рекомендовал выплатить рекордные дивиденды

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды за прошлый год рекордную сумму — 786,9 млрд рублей. Это 34,84 рубля на обыкновенную и привилегированную акции, сообщает ТАСС .

«Утвердить 18 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год», — говорится в сообщении.

В Сбербанке назвали дату годового собрания акционеров — 30 июня. Лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, объявят 5 июня. Мероприятие пройдет в заочном формате.

Второй год подряд банк показывает рекордный финансовый результат. Чистая прибыль Сбербанка по итогам прошлого года составила 1,58 трлн рублей. Это на 4,8% больше, чем за 2023 год.

Ранее руководители Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин рассказали, что планируют отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотек в своих банках. Греф пояснил, что комиссии были способом удержать объемы выдачи ипотечных кредитов.