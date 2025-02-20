Набиуллина: ЦБ не ведет переговоры с США о снятии санкций с РФ

Центральный банк (ЦБ) ничего не знает о переговорах России и США относительно снятия экономических санкций с нашей страны и, соответственно, не участвует в них. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости .

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах, и мне об этом ничего неизвестно», — заявила Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Набиуллина напомнила, что в ходе декабрьского визита российского президента Владимира Путина в ОАЭ были затронуты вопросы финансового сотрудничества между странами, как отметила руководитель регулирующего органа. Этот рабочий визит позволил обсудить перспективы взаимодействия двух государств в области финансов.

Ранее в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, после длительного перерыва состоялись первые двусторонние переговоры между США и Россией. Страны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества друг с другом.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также сообщил, что провел переговоры с США на предмет снятия экономических санкций с России.