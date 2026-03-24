Набиуллина предупредила о последствиях снижения ключевой ставки до 3%

Если ключевая ставка ЦБ резко снизится до 3%, то цены подскочат вверх на десятки процентов. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС .

По ее словам, регулятору часто предлагают резко снизить ставку до 3%, выставляя это «как некоторый международный эталон». Набиуллина подтвердила, что во многих странах, в которых инфляция 2%, на таком уровне и ниже.

При другом сценарии ставку предлагают снизить до 6%, то есть примерно до уровня текущей инфляции в РФ. Но Набиуллина предупредила, что резкое снижение ключевой ставки приведет к увеличению цен.

«Если опустить все технические подробности, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии, или рост цен в десятки процентов, что, согласитесь, тоже вряд ли кому-то может понравиться», — сказала глава ЦБ.

Она отметила, что в случае резкого снижения ключевой ставки экономика успеет получить импульс к росту, но он быстро исчерпается в росте цен. По ее словам, такой эксперимент приведет к потерям в экономике.

В марте ЦБ принял решение снизить ставку до 15%, несмотря на то, что эксперты делали прогноз о ее сохранении на 15,5%. Главной целью Банка России остается сдерживание инфляции и поддержание подконтрольности экономических процессов.

