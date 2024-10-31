Набиуллина отказалась раскрывать детали возврата заблокированных активов

РФ работает над тем, чтобы вернуть деньги, заблокированные на Западе. Однако детали того, что для этого делается, раскрывать не станут, сказала руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме, сообщает ТАСС .

Рассказывать, что конкретно делается для возврата денег, нецелесообразно. Это может привести к плохим последствиям, считает Набиуллина.

Главы стран G7 договорились предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов. Займ будет обслуживаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал Набиуллину гением, отметив ее профессионализм и указав на устойчивость экономики страны. При этом он сказал, что российская экономика — это «экономика военного времени», которой сложно функционировать в современных реалиях.