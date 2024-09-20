На Украине заявили, что запасов пшеницы едва ли хватит на месяц

«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц», — сказал Рыбчинский.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинские заводы, перерабатывающие сотню тонн в сутки, «гоняются» за автомобильными партиями пшеницы объемом в 20-30 тонн.

При этом Рыбчинский напомнил, что на Украине действует постановление правительства, которое обязывает мукомольные предприятия страны иметь на складах двухмесячный запас муки.

Ранее жителей Украины предупредили о возможных перебоях с хлебом, так как крупнейшие заводы находятся на грани остановки из-за постоянных перебоев электричества, а также подорожания муки и другого сырья.