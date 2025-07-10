Мешают допусловия: почему граждане не получают максимальных ставок по вкладам

Для получения максимальных ставок по сберегательным продуктам сегодня клиентам приходится выполнять ряд условий, которые часто мигрируют между банками. Финансовые организации нередко предлагают сложные и разветвленные условия, которые не всегда очевидны для обычного вкладчика. Введение специального стандарта по информированию и прозрачности на рынке сберегательных продуктов могло бы существенно улучшить ситуацию, сообщил РИАМО руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.

Традиционно максимальная доходность по вкладам достигается при размещении средств новых для банка клиентов на короткий срок — чаще всего от 1 до 3 месяцев. При этом вклады обычно открываются на фиксированный срок с запретом на пополнение и снятие средств до его окончания, чтобы сохранить максимальную ставку, отметил эксперт.

«Например, сейчас в некоторых банках максимальная ставка достигает 23-25% годовых, но при условии, что сумма вклада не превышает определенный лимит, либо вклад оформляется одновременно с договором на дополнительный продукт или условия (платные премиальные подписки, выполнение оборота по карте в банке и т. д)», — рассказал Васильков.

Популярной стала практика надбавок к базовой ставке за открытие вклада онлайн, что стимулирует цифровизацию клиентского опыта и позволяет банкам предлагать более привлекательные условия тем, кто пользуется сервисами дистанционно. Эти условия, хоть и не новые в принципе, но в последние годы стали более распространенными и детализированными. Подобная практика предложений от банков требует от клиента постоянного контроля выполнения условий для высокой ставки и своевременную — как минимум 2-3 раза в год — смену банков в погоне за повышенными условиями, констатировал эксперт.

«Что касается доли клиентов, которые действительно получают максимальные ставки, то она достаточно мала. Максимальные ставки доступны тем, кто готов выполнить все дополнительные условия: открыть несколько продуктов одновременно, вложить определенную сумму и не снимать деньги в течение срока вклада. Большинство клиентов выбирают более простые базовые условия со ставками ниже максимальных и не гонятся за краткосрочной выгодой», — заявил Васильков.

Кроме того, многие не готовы или не информированы о необходимости заключения дополнительных договоров или об ограничениях на сумму и сроки. В итоге, по оценкам банков и экспертов, лишь незначительная часть клиентов пользуется всеми возможностями для получения максимальной доходности.

Жалобы клиентов о недостаточном информировании о том, как получить максимальную доходность, нельзя считать беспочвенными, считает эксперт.

«Банки порой предлагают сложные и разветвленные условия, которые не всегда очевидны для обычного вкладчика. Информация о дополнительных требованиях, таких как обязательное оформление сопутствующих договоров, минимальные суммы, ограничения на пополнение и снятие средств, может быть недостаточно понятна обычному вкладчику. Это приводит к тому, что многие клиенты не получают максимальных ставок просто из-за незнания или недопонимания условий», — рассказал Васильков.

В этой связи идея введения специального стандарта по сберегательным продуктам, аналогичного тому, что существует на рынке ипотеки, выглядит вполне обоснованной. Такой стандарт мог бы обеспечить прозрачность условий, единые требования к информированию клиентов и повысить доверие к банковским продуктам, уверен руководитель продукта «Вклады» в «Сравни».

«Таким образом, для максимальной доходности по сберегательным продуктам сейчас нужно не только выбрать правильный срок и сумму вклада, но и выполнить дополнительные условия, которые стали более разнообразными и комплексными за последние годы. Введение специального стандарта по информированию и прозрачности на рынке сберегательных продуктов могло бы существенно улучшить ситуацию и повысить уровень финансовой грамотности населения», — резюмировал эксперт.