На китайском рынке появятся российские монастырские продукты

Российский экспортный центр заявил, что продуктовые товары, созданные по заветам преподобного Сергия Радонежского, будут экспортироваться в Китай с сертификатом «Сделано в России», сообщает РИА Новости .

АНО «Монастырская трапеза» получило добровольный сертификат «Сделано в России» для подтверждения уникальности, качества и конкурентоспособности своей продукции на мировых рынках.

Отмечается, что монастырские продукты — достаточно сложный продукт для выхода на экспорт, но благодаря их продвижению за рубежом российская культура будет повсеместно популяризироваться.

Исполнительный директор АНО «Монастырская трапеза» Марина Гринь рассказала, что во время выставки «Сделано в России» в октябре 2023 года организация получила неожиданный комментарий со стороны китайского бизнесмена. Мужчина рассматривал бутылочки со сбитнем и заметил, что этикетка выполнена на английском языке, который является международным. Бизнесмен отметил, что в Китае очень ценятся продукты из России, а потому этикетка на русском языке показала бы гарант качества.

Гринь отметила, что в дальнейшем первая поставка монастырской продукции в Китай будет с российской этикеткой, где появится надпись «Сделано в России».

Генеральный директор АНО «Монастырская трапеза», келарь Троице-Сергиевой Лавры отец Архипп подчеркнул, что монастырские продукты — натуральный и качественный товар, создаваемый народом России на протяжении нескольких столетий.

Также он отметил, что компания продолжит производить продукты и поставлять их по всему миру. В данный момент монастырские продукты присутствует в павильонах РЭЦ в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте.

Ранее стало известно, что больше половины российского рынка составляют китайские машины. По словам аналитиков, объемы поставок будут расти и дальше.