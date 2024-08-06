На графике криптовалюты Bitcoin обнаружили фигуру «крест смерти»

На графике биткоина формируется так называемый «крест смерти» (death сross), который может означать дальнейшее снижение курса криптовалюты. Его появление вызывает волнения среди участников рынка, сообщает РБК .

Как пишет информационный портал Coindesk, «крест смерти» в техническом анализе формируется, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает сверху вниз 200-дневную скользящую среднюю. Это указывает на возможное снижение стоимости актива.

В статье отметили, что особенно сильно в панике страдают неопытные трейдеры, которые распродают активы и лишь усиливают общую негативную динамику на рынке.

По данным портала, во вторник на 15:30 по Москве BTC торговался на отметке 55,2 тыс. долларов.

Из материала следует, что предыдущий «крест смерти» был зафиксирован 12 сентября прошлого года. При этом он оказался так называемой медвежьей ловушкой, когда вместо ожидаемого продолжительного снижения цена биткоина резко выросла.

Накануне курс биткоина рухнул ниже 50 тыс. долларов, а цена Ethereum упала до 2,1 тыс. долларов на бирже. Резкое падение цен на крипторынке случилось из-за распродажи на японском фондовом рынке.