На АЗС «Башнефть» вновь взлетели цены на бензин

По данным компании, это первое повышение цен на топливо с начала октября и 20-е за текущий год. Так, стоимость трех видов топлива увеличилась на 10 копеек: бензин АИ-92 можно приобрести за 57,75 рублей за литр, АИ-92 ATUM — 59,05 рублей, а АИ-95 — 61,50 рублей. Цена АИ-95 ATUM выросла на 20 копеек (62,75 рублей за литр).

Стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне. В то же время цена на высокооктановый бензин АИ-100 возросла на 50 копеек. В настоящее время литр премиального топлива можно приобрести за 81,15 рубля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство активно работает над стабилизацией ситуации на рынке бензина. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, ситуация на топливном рынке находится под контролем.

