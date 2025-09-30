На 7,7%: эксперт объяснил падение цен на бананы

Создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что бананы в российских магазинах стали дешевле на 7,7% с 20 по 27 сентября и подешевели на 25% в годовом выражении, сообщает Газета.ru .

«Куриные тушки подорожали на 5,6%. Цены на остальные товары из Индекса не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 6,6% по сравнению с его увеличением на 6,9% неделей ранее», — сказал эксперт.

По его словам, в течение года заметно выросла стоимость апельсинового сока марки J7 (на 62,2%), шоколадных конфет «Мишка косолапый» (на 57,1%), молока «Домик в деревне» с жирностью 3,2% (на 13,0%), целых куриных тушек (на 11,8%), подсолнечного масла «Олейна» (на 7,9%) и пшеничного хлеба (на 4,8%).

В то же время отмечено снижение цен на детский мармелад Fruit-Tella (на 23,7%), черный чай «Акбар» (на 4,9%), сливочное масло «Домик в деревне» жирностью 72,5% (на 4,5%), плавленый сыр «Фетакса» (на 3,0%) и сельдь «Матиас» (на 2,8%).

Стоимость моркови, а также яиц «Окские» категории С1 осталась на прежнем уровне за прошедший год.

