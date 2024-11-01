Банки теперь не могут брать комиссию за переводы через СБП в адрес государства

Российские банки с 1 ноября не могут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте ЦБ РФ.

Это касается оплаты услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и других переводов.

При этом сами банки не платят комиссий регулятору за проведение C2G-платежей.

В СБП специалисты реализовали возможность проводить платежи в российский бюджет по начислениям. Например, для оплаты штрафов за нарушение ПДД. Позднее планируется расширить данный сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе региональных, в местах оказания таких услуг.

Еще с ноября лимит бесплатных переводов, который составляет 100 тыс. рублей ежемесячно, распространяется на операции с электронными кошельками. В пределах указанной суммы через СБП граждане могут бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но еще и пополнять свои электронные кошельки.