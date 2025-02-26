Можно «зеленые» прикупить: целесообразно ли сейчас покупать доллары

В связи с падением курса доллара граждане России активно приобретают американскую валюту. Экономист Александр Дудчак поделился своим мнением о целесообразности покупки долларов в текущей ситуации. По словам эксперта, сейчас подходящий момент для приобретения долларов, сообщает Life.ru .

Он считает, что укрепление рубля — это всего лишь повод для спекуляций. По его словам, курс искусственно «загнали» в кратчайшие сроки: на пике продали большое количество долларов, получив взамен рубли, объяснил специалист.

Теперь под каким-либо предлогом необходимо повысить курс рубля, а затем понизить, чтобы на нижней отметке на ранее полученные рубли снова закупить доллары, добавил эксперт. Однако текущие колебания курса объясняют переговорами с Трампом, предполагая возможные изменения, отметил Дудчак.

По его мнению, в этих действиях прослеживаются интересы тех, кто зарабатывает на валютных спекуляциях. Однако это приводит к подрыву доверия к национальной валюте и оттоку значительных средств. По крайней мере, эти деньги не направляются туда, куда следовало бы, особенно в условиях неопределенности в отношениях с Западом, уточнил Дудчак.

Дальнейшее развитие событий не имеет первостепенного значения, считает эксперт, поскольку России в любом случае необходимо укреплять свою обороноспособность, заниматься развитием импортозамещения, как в военной, так и в гражданской сферах.

«Поэтому, если есть свободные деньги, можно какие-то там „зеленые“ прикупить. Нет — и не надо. Причин для еще большего падения доллара нет», — заключил экономист.