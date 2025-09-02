Москвичам рассказали о месяце столичной промышленности в октябре

Октябрь 2025 года станет месяцем московской промышленности. В промышленном секторе столицы работает больше 4,5 тыс. предприятий и ежегодно открываются 150 новых высокотехнологичных компаний. В отрасли заняты свыше 750 тысяч человек — это каждый 10-й работающий житель города, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Продукция, произведенная в столице, поставляется в дружественные страны.

«Сердце городской промышленности — ОЭЗ "Технополис Москва", где работает больше 230 высокотехнологичных предприятий. Проведем несколько крупных мероприятий, чтобы показать москвичам и гостям города достижения нашей промышленности. Среди них: ежегодная спартакиада "Моспром" по 14 видам спорта, день московской промышленности, национальная премия "Лучший промышленный дизайн России», хакатон "Город будущего» и хакатон в рамках проекта "Открой#Моспром»», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Коммерческий директор АО «САГА Технологии» Оксана Калашникова рассказала более подробно о развитии компании.

«Компания «САГА Технологии» активно развивается. Сейчас мы проводим модернизацию и расширяем производственные площади для оптимизации рабочих процессов, снижения затрат и повышения производительности. Проекты обновления разработаны при участии наших сотрудников в соответствии со всеми современными требованиями. Мы делаем все возможное, чтобы наши заводы в Москве были еще более технологичными и мы могли производить как можно больше отечественной продукции наивысшего качества. Благодарим город за поддержку наших инициатив», — уточнила она.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы заявили, что в Москве выросло производство автотранспортных средств.