Москва получила сертификат на серийный выпуск лифтов со скоростью до 4 м/с

Новый сертификат по ГОСТ 33984.1-2016 получен на пассажирские (в том числе больничные) лифты с машинным и без машинного помещения со скоростью до 4 м/с и грузоподъемностью до 2000 кг включительно, сообщил журналистам генеральный директор завода МЭЛ Руслан Родиков.

«Получение сертификата на скоростное лифтовое оборудование российским производителем — знаковое событие для всей строительной отрасли», — сказал Родиков.

По его словам, ранее никто не мог предложить серийный локализованный продукт для объектов повышенной этажности.

«Это особенно актуально сейчас, в ситуации, когда европейские компании прекратили поставки в Россию, а покупка скоростных китайских лифтов может обернуться проблемами с недопоставками и отсутствием запасных частей», — пояснил Родиков.

Он отметил, что заметную роль в формировании спроса на лифты играет волатильность валютных ставок и тарифов перевозчиков.

«У компании уже есть заказы от московских застройщиков на лифты со скоростью 4 м/с. Характеристики оборудования полностью удовлетворяют требованиям заказчиков, а инновационный дизайн концепций „Простор“ и „Широта“ дополнят интерьеры самых изысканных зданий», — подчеркнул Родиков.

Фото - © Пресс-служба МЭЛ Фото - © Пресс-служба МЭЛ Фото - © Пресс-служба МЭЛ

В конце 2023 года завод МЭЛ получил заключение от Минпромторга о подтверждении производства лифтов на территории Российской Федерации.

«Мы надеемся, что в импортозамещении лифты производства завода МЭЛ сыграют заметную роль. Это касается и скоростных лифтов, потому что рынок этой продукции не падает, а продолжает расти. Особенно это актуально для Москвы. У нас площади не такие большие, застройщики строят здания повыше», — заявил Родиков.

Фото - © Пресс-служба МЭЛ Фото - © Пресс-служба МЭЛ Фото - © Пресс-служба МЭЛ Фото - © Пресс-служба МЭЛ Фото - © Пресс-служба МЭЛ

По итогам 2023 года столичное предприятие увеличило выпуск лифтового оборудования на 40% по сравнению с 2022 годом.

МЭЛ — крупнейший производитель современных лифтов и лифтового оборудования, один из ключевых поставщиков для столичных и региональных девелоперов, Московского фонда реновации жилой застройки и социальных объектов. Компания отличается современным, технологичным и безопасным производством, где работает около 1000 человек. В 2023 году завод отметил 70-летний юбилей.

С марта 2022 года Москва предоставляет инвесторам, которые создают или модернизуют производства в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), землю в аренду на 5 лет без проведения торгов за 1 рубль в год. В рамках этого инструмента уже заключено 29 договоров с инвесторами. На городских участках построят новые предприятия по выпуску изделий из дерева, стройматериалов, промышленного оборудования, косметики, пищевой продукции, пошиву одежды и других товаров.