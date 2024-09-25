Мошенники в России научились воровать деньги через систему бесконтактной оплаты

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новом виде мошенничества через систему бесконтактной оплаты, которую устанавливает на мобильный телефон сама жертва, сообщает РИА Новости .

По его словам, злоумышленники в основном используют два способа вывода денег: через pay-сервисы и переводы между счетами. Около половины случаев похищения телефонными мошенниками денежных средств осуществляется с помощью первого варианта.

К примеру, мошенники могут позвонить человеку и убедить его установить на смартфон приложение мобильной платежной системы, а затем привязать к нему карту, которую укажут злоумышленники.

Затем жертве говорят данные карты и код из СМС, она вводит их в установленное приложение. Пользователь вносит свои сбережения на эту карту, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на смартфоне. Карта же по факту принадлежит мошеннику — у него к ней полный доступ.

Кузнецов назвал способ «перекрыть кислород» злоумышленникам при таких условиях. Он посоветовал ввести лимиты на операции по токенизированным картам.

Кроме того, по его словам, злоумышленники выводят средства следующим образом: жертву убеждают перевести деньги со своего счета на другой свой счет, но менее безопасный. После этого средства крадут в обход «антифрод-системы», либо жертва снимает деньги и передает их мошенникам лично. В этом случае Кузнецов посоветовал банкам-получателям ужесточить стандарты снятия наличных.

Ранее россиян также предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами. Злоумышленники создают фальшивые сайты, а жертвы переводят деньги по указанным реквизитам.