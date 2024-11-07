Мосбиржа назвала время начала торгов на фондовом рынке

сегодня в 11:27

Торги на фондовом рынке Мосбиржи 7 ноября начнутся в 12:00

Московская биржа заявила, что 7 ноября торги на фондовом рынке стартуют в 12:00 по Москве с аукциона открытия, а в 12:10 будет начало основных торгов. Ранее старт торгов вынужденно перенесли, говорится в заявлении площадки.

7 ноября Мосбиржа перенесла начало торгов, поскольку в 09:03 эксперты выявили неисправность в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.

Тем временем на площадке штатно проходят торги на валютном рынке, срочном рынке, рынке драгоценных металлов и депозитно-кредитные операции на денежном рынке.

6 ноября на Московской бирже снизился курс юаня к рублю на фоне сообщений об ожидаемой победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.