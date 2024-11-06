Курс юаня к рублю снизился на Мосбирже на фоне победы Трампа на выборах

По состоянию на 10:10 по московскому времени курс юаня к рублю на Мосбирже снизился на 0,55% — до 13,62 рубля. Такая ситуация произошла на фоне новостей о том, что республиканец Доналд Трамп победил на президентских выборах в США Камалу Харрис, сообщает РБК .

Валютная пара доллар-рубль на 10:15 по московскому времени прибавила 0,23% — до 97,97 рубля. По мнению главного экономиста «Ренессанс Капитала» Олега Кузьмина, победа Трампа означает сильный доллар и ослабление валют развивающихся стран. При победе Харрис все было бы наоборот.

«Однако российский рубль сейчас почти не зависит от глобальных потоков капитала», — уточнил эксперт.

Также курс биткоина установил новый исторический рекорд на фоне выборов в США — 75 тыс. долларов. Прошлый максимум был установлен в марте — он составлял 73 777 долларов.