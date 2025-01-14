Мосбиржа будет рассчитывать индекс накопленной доходности RUSFAR

сегодня в 12:18

Московская биржа планирует запустить индекс накопленной доходности RUSFAR в качестве нового инструмента для оценки доходности денежного рынка, сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости» .

Индекс будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке Московской биржи с ежедневной капитализацией процентов.

В Мосбирже ожидают, что индекс станет дополнительным ориентиром для управляющих биржевыми фондами денежного рынка и частных инвесторов. При этом точная дата запуска продукта пока не определена.

По словам экспертов, появление нового бенчмарка связано с ростом популярности фондов денежного рынка, инвестирующих средства в обеспеченные операции РЕПО по ставкам семейства RUSFAR. Стоимость чистых активов таких фондов в конце прошлого года составила более 1 трлн рублей.

Кроме того, новый бенчмарк повысит прозрачность оценок доходности, поскольку будет отражать корректную стоимость денег в условиях нестабильности процентных ставок.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года хакеры и мошенники похитили криптовалюты на общую сумму 3,01 млрд долларов. Это на 15% больше по сравнению с 2023 годом.