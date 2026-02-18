Могут вырасти цены: какие будут последствия замедления параллельного импорта

В случае существенного замедления параллельного импорта россияне прежде всего столкнутся с ростом цен, а уже затем — с дефицитом отдельных товаров, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

Ранее СМИ писали, что параллельный импорт продукции популярных брендов в стране может замедлиться. Речь идет о продукции Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Bosch, Philips, автозапчастях для Volkswagen, Toyota, Nissan, одежде Nike, Puma и Under Armour.

«Текущая динамика внешнеторговых операций указывает на неизбежную трансформацию механизмов параллельного импорта. Если этот процесс начнет существенно замедляться, российские потребители столкнутся со сложным наслоением факторов, где дефицит и инфляция будут идти рука об руку. Однако первичный удар примет на себя именно ценовая политика», — сказал Кырлан.

Он добавил, что логистические цепочки не обрываются мгновенно, но каждое дополнительное звено в схеме обхода ограничений или усложнение трансграничных платежей закладывается в конечную стоимость на полке.

«Покупатели сначала увидят новые ценники на привычную электронику и бытовую технику, поскольку эти категории наиболее чувствительны к валютным колебаниям и стоимости мелкооптовых партий. Лишь спустя время, когда складские запасы крупных ритейлеров начнут истощаться без возможности оперативного восполнения, возникнет физическое отсутствие конкретных моделей или брендов», — заключил финансист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.